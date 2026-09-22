STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im STOXX 50

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.03 Prozent stärker bei 5’366.82 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.151 Prozent auf 5’373.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’365.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5’337.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’381.98 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5’489.17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 5’353.11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’595.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8.26 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1.42 Prozent auf 171.55 CHF), Siemens Energy (+ 1.38 Prozent auf 145.14 EUR), Unilever (+ 1.28 Prozent auf 47.02 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.97 Prozent auf 82.94 CHF) und Siemens (+ 0.91 Prozent auf 276.00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Allianz (-2.13 Prozent auf 435.60 EUR), BP (-2.03 Prozent auf 5.32 GBP), GSK (-1.57 Prozent auf 18.81 GBP), UBS (-1.56 Prozent auf 41.10 CHF) und Roche (-1.37 Prozent auf 359.80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 14’334’930 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch