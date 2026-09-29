Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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Akzo Nobel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das dritte Quartal des Lackherstellers mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 338 Millionen Euro, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober schrieb. Das läge im Rahmen des Konzernziels./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56.48 €
|
Abst. Kursziel*:
6.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.37%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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