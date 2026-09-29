Akzo Nobel 53.81 CHF 1.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das dritte Quartal des Lackherstellers mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 338 Millionen Euro, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober schrieb. Das läge im Rahmen des Konzernziels./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.