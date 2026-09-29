Novartis-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen.

Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:21 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 121.36 CHF an der Tafel. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 1.12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 475’117 Novartis-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 14.1 Prozent nach oben. Am 27.10.2026 dürfte Novartis die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



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