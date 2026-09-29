British American Tobacco PLCShs Aktie 949872 / US1104481072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Wachstumsziele
|
29.09.2026 11:33:00
BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette
British American Tobacco will in den nächsten Jahren vor allem mit Vapes und Oraltabakprodukten wachsen.
Das Segment soll bis 2030 zudem einen Deckungsbeitragssatz von mindestens 30 Prozent erreichen. Der Fokus soll auf Premiumprodukten sowie auf der Verbesserung des Produktmixes und der Realisierung von Grössenvorteilen liegen.
BAT sieht sich für dieses Jahr auf Kurs, ein Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 3 bis 5 Prozent und einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns von 4 bis 6 Prozent zu erreichen.
An der London Stock Exchange verliert die BAT-Aktie am Dienstag stellenweise 1,40 Prozent auf 41,64 GBP.
DJG/DJN/mgo/cln
Von Aimee Look
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs
|
09.04.26
|British American Tobacco-Aktie in Rot: Asahi-Manager wird neuer CFO (Dow Jones)
Analysen zu British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI erobert 14'000 Punkte zurück -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.