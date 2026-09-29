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British American Tobacco PLCShs Aktie 949872 / US1104481072

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Wachstumsziele 29.09.2026 11:33:00

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

British American Tobacco will in den nächsten Jahren vor allem mit Vapes und Oraltabakprodukten wachsen.

British American Tobacco PLCShs
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Der Umsatz im Segment "New Category" soll bis 2030 im mittleren Zehnerprozentbereich zulegen, wie der Konzern, zu dem Marken wie Lucky Strike und Camel gehören, anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte.

Das Segment soll bis 2030 zudem einen Deckungsbeitragssatz von mindestens 30 Prozent erreichen. Der Fokus soll auf Premiumprodukten sowie auf der Verbesserung des Produktmixes und der Realisierung von Grössenvorteilen liegen.

BAT sieht sich für dieses Jahr auf Kurs, ein Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 3 bis 5 Prozent und einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns von 4 bis 6 Prozent zu erreichen.

An der London Stock Exchange verliert die BAT-Aktie am Dienstag stellenweise 1,40 Prozent auf 41,64 GBP.

DJG/DJN/mgo/cln

Von Aimee Look

DOW JONES

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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