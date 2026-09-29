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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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29.09.2026 10:58:03

Ferrari Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Autobauer setze seinen Modellumbruch fort, schrieb Stephen Reitman am Montag nach einem Analystenbriefing. Der durchschnittliche Verkaufspreis werde im zweiten Halbjahr etwas höher liegen als im ersten./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
354.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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