Ferrari 335.25 CHF 0.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Autobauer setze seinen Modellumbruch fort, schrieb Stephen Reitman am Montag nach einem Analystenbriefing. Der durchschnittliche Verkaufspreis werde im zweiten Halbjahr etwas höher liegen als im ersten./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.