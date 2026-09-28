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Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

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29.09.2026 10:48:22

Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340.00 CHF
Rating jetzt:
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-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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