Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In ihrem Ausblick auf die Quartalszahlen Mitte Oktober passte Analystin Celine Pannuti ihre Schätzungen am Montag an jüngste Branchendaten und Gespräche beim Aromenkonzern an. Sie geht nun von einem operativen Wachstum im dritten Quartal von 6,7 Prozent aus anstelle der bisher veranschlagten 4,7 Prozent. Hohe Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dürfte für einen guten Start in 2027 sorgen./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3’700.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’370.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’418.35 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.24%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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