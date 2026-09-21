NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In ihrem Ausblick auf die Quartalszahlen Mitte Oktober passte Analystin Celine Pannuti ihre Schätzungen am Montag an jüngste Branchendaten und Gespräche beim Aromenkonzern an. Sie geht nun von einem operativen Wachstum im dritten Quartal von 6,7 Prozent aus anstelle der bisher veranschlagten 4,7 Prozent. Hohe Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dürfte für einen guten Start in 2027 sorgen./rob/ag/la;