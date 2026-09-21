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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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22.09.2026 07:29:58

Givaudan Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In ihrem Ausblick auf die Quartalszahlen Mitte Oktober passte Analystin Celine Pannuti ihre Schätzungen am Montag an jüngste Branchendaten und Gespräche beim Aromenkonzern an. Sie geht nun von einem operativen Wachstum im dritten Quartal von 6,7 Prozent aus anstelle der bisher veranschlagten 4,7 Prozent. Hohe Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dürfte für einen guten Start in 2027 sorgen./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 17:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Givaudan-Kurs >5 >10
Fallender Givaudan-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3’700.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’370.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’418.35 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8.24%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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07:40 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:29 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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