Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss bewegte sich der SLI im SIX-Handel 1.25 Prozent fester bei 2’243.18 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’231.90 Zählern und damit 0.746 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’215.38 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2’247.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’227.99 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SLI mit 2’310.30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’215.34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SLI mit 1’994.13 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.29 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 4.22 Prozent auf 224.80 CHF), VAT (+ 3.72 Prozent auf 635.00 CHF), Givaudan (+ 3.72) Prozent auf 3’370.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.65 Prozent auf 82.14 CHF) und Schindler (+ 2.46 Prozent auf 258.40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Geberit (-1.37 Prozent auf 531.60 CHF), Helvetia Baloise (-0.90 Prozent auf 219.40 CHF), Lindt (-0.52 Prozent auf 8’570.00 CHF), Holcim (-0.44 Prozent auf 67.26 CHF) und Alcon (-0.26 Prozent auf 53.52 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’387’902 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300.430 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch