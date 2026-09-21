VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance im Blick
|
21.09.2026 17:58:17
Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester
Der SLI entwickelte sich zum Handelsende positiv.
Zum Handelsschluss bewegte sich der SLI im SIX-Handel 1.25 Prozent fester bei 2’243.18 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’231.90 Zählern und damit 0.746 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’215.38 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2’247.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’227.99 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SLI mit 2’310.30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’215.34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SLI mit 1’994.13 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.29 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 4.22 Prozent auf 224.80 CHF), VAT (+ 3.72 Prozent auf 635.00 CHF), Givaudan (+ 3.72) Prozent auf 3’370.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.65 Prozent auf 82.14 CHF) und Schindler (+ 2.46 Prozent auf 258.40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Geberit (-1.37 Prozent auf 531.60 CHF), Helvetia Baloise (-0.90 Prozent auf 219.40 CHF), Lindt (-0.52 Prozent auf 8’570.00 CHF), Holcim (-0.44 Prozent auf 67.26 CHF) und Alcon (-0.26 Prozent auf 53.52 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’387’902 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300.430 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
17:58
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Montagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI legt zu (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’243.18
|1.25%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.