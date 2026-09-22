Buy-Note für Givaudan-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte widmete sich in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick dem anstehenden Bericht über das dritte Quartal und berichtete von einem Treffen mit dem Finanzchef. Das Vertrauen in die kurzfristigen Geschäftsaussichten sei gestärkt worden. Die Optimierung des Portfolios und operative Fortschritte seien die wesentlichen Hebel für zusätzliches Wachstum und höhere Margen.

Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 1.5 Prozent auf 3’421.00 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 8.16 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 4’406 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 11.7 Prozent nach oben. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 22.01.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET



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