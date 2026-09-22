Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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22.09.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 3'447,00 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 3'447,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'958 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 3'459,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3'419,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 8'082 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 4,21 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 25,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,75 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,07 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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