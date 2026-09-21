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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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22.09.2026 07:40:13

Givaudan Equal Weight

Givaudan
3418.35 CHF 1.82%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3450 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane rechnet mit Blick auf die Umsatzzahlen des Aromenherstellers Mitte Oktober mit einem operativen Quartalswachstum von 5,6 Prozent, wie er am Montag schrieb. Im Bereich Fragrance & Beauty sei die Nachfrage stark, Taste & Wellbeing erhole sich./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Givaudan-Kurs >5 >10
Fallender Givaudan-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3’450.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
3’370.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.37%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
3’418.35 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
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07:40 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:29 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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