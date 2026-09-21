Givaudan 3418.35 CHF 1.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3450 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane rechnet mit Blick auf die Umsatzzahlen des Aromenherstellers Mitte Oktober mit einem operativen Quartalswachstum von 5,6 Prozent, wie er am Montag schrieb. Im Bereich Fragrance & Beauty sei die Nachfrage stark, Taste & Wellbeing erhole sich./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.