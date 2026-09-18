Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’928 -0.1%  SPI 19’686 -0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’503 -0.8%  Euro 0.9461 0.0%  EStoxx50 6’259 -1.0%  Gold 4’382 0.9%  Bitcoin 64’368 2.2%  Dollar 0.8254 0.2%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TotalEnergies-Aktie fällt: Milliarden-Deal mit BlackRock für afrikanische Infrastruktur
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie kaum bewegt: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt
Jefferies & Company Inc.: Hold für Givaudan-Aktie
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern
Suche...
ETF Sparplan

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’269.00
CHF
-1.00
CHF
-0.03 %
13:24:18
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 12:15:03

Givaudan Hold

Givaudan
3267.64 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Das aktuelle Geschäft des Aromenherstellers laufe wie jüngst kommuniziert, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach einer Analystenveranstaltung in London. Es gebe keine Hinweise auf sonderlich hohe Lagerbestände der Kunden./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’030.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3’271.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3’267.64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.27%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten