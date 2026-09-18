Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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18.09.2026 12:15:03
Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Das aktuelle Geschäft des Aromenherstellers laufe wie jüngst kommuniziert, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach einer Analystenveranstaltung in London. Es gebe keine Hinweise auf sonderlich hohe Lagerbestände der Kunden./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3’030.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3’271.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3’267.64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.27%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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