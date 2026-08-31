Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 3030 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien der europäischen Zutatenindustrie hätten sich zwar deutlich von ihren Tiefs im ersten Quartal erholt, die Bewertungen seien aber historisch gesehen noch sehr niedrig, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montag. Die nächste Phase der Outperformance werde getrieben von biotechnologischen Innovationen und technologisch breit aufgestellten Unternehmen. Givaudan dürfte laut Dunford-Castro das Problem haben, dass der Vorteil durch die Premiumisierung im Bereich feine Duftstoffe schwinde. In anderen Kategorien sieht er andere aus der Branche aber besser aufgestellt. Symrise empfiehlt er zum Kauf./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3’030.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3’282.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3’248.43 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.72%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
31.08.26
|Anleihe: Givaudan emittiert Dual-Tranche über insgesamt 300 Mio Fr. (AWP)
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31.08.26
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|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
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|28.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|23.07.26
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|Bernstein Research
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|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
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|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’282.00
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