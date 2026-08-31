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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’282.00
CHF
-40.00
CHF
-1.20 %
31.08.2026
SWX
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01.09.2026 06:39:16

Givaudan Hold

Givaudan
3248.43 CHF -1.60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 3030 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien der europäischen Zutatenindustrie hätten sich zwar deutlich von ihren Tiefs im ersten Quartal erholt, die Bewertungen seien aber historisch gesehen noch sehr niedrig, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montag. Die nächste Phase der Outperformance werde getrieben von biotechnologischen Innovationen und technologisch breit aufgestellten Unternehmen. Givaudan dürfte laut Dunford-Castro das Problem haben, dass der Vorteil durch die Premiumisierung im Bereich feine Duftstoffe schwinde. In anderen Kategorien sieht er andere aus der Branche aber besser aufgestellt. Symrise empfiehlt er zum Kauf./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’030.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3’282.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3’248.43 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.72%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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18.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
10.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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