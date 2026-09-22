Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels stärker

Um 09:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.14 Prozent höher bei 2’246.34 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.266 Prozent auf 2’249.15 Punkte an der Kurstafel, nach 2’243.18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’250.58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’245.89 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 2’310.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’227.19 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 22.09.2025, mit 1’992.14 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.43 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1.95 Prozent auf 71.08 CHF), Logitech (+ 1.82 Prozent auf 86.16 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.56 Prozent auf 228.30 CHF), Givaudan (+ 1.39 Prozent auf 3’417.00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.14 Prozent auf 83.08 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-0.90 Prozent auf 596.00 CHF), Alcon (-0.86 Prozent auf 53.06 CHF), Swiss Life (-0.82 Prozent auf 923.80 CHF), UBS (-0.65 Prozent auf 41.48 CHF) und Helvetia Baloise (-0.55 Prozent auf 218.20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 149’964 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 301.643 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7.38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch