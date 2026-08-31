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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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01.09.2026 11:06:20

Givaudan Overweight

Givaudan
3263.41 CHF -1.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Bereich Haushalts- und Körperpflege setzt sie vor allem auf Unilever und unter den Zutatenlieferanten auf Givaudan./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’240.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’263.41 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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