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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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08.07.2026 20:15:52

Givaudan Halten

Givaudan
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 3350 Franken belassen. Düfte des Aromen- und Duftstoffherstellers für Haushalt und Pflege sollten das Wachstum im zweiten Quartal antreiben, schrieb Thomas Maul in einem Ausblick am Mittwoch. Ungünstige Produktmix-Effekte dürften allerdings im ersten Halbjahr für einen leichten Rückgang der bereinigten operativen Konzernmarge (Ebitda) sorgen/rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Halten
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Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
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