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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’274.00
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27.08.2026
SWX
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28.08.2026 07:05:33

Givaudan Overweight

Givaudan
3278.42 CHF -2.81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die erste Einschätzung des neuen Chefs Christian Stammkoetter sowie die Strategie bis 2030 hätten die zentrale Rolle gespielt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach der jährlichen Sommerkonferenz des Aromenherstellers. Die Ziele seien unverändert, der Fokus habe sich aber etwas verschoben auf Stärkung der Kernkompetenzen und Portfoliooptimierung. Ihre Erwartung an eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sieht Pannuti untermauert./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 20:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3’600.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’274.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’278.42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
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