Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die erste Einschätzung des neuen Chefs Christian Stammkoetter sowie die Strategie bis 2030 hätten die zentrale Rolle gespielt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach der jährlichen Sommerkonferenz des Aromenherstellers. Die Ziele seien unverändert, der Fokus habe sich aber etwas verschoben auf Stärkung der Kernkompetenzen und Portfoliooptimierung. Ihre Erwartung an eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sieht Pannuti untermauert./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’274.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’278.42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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