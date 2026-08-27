NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die erste Einschätzung des neuen Chefs Christian Stammkoetter sowie die Strategie bis 2030 hätten die zentrale Rolle gespielt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach der jährlichen Sommerkonferenz des Aromenherstellers. Die Ziele seien unverändert, der Fokus habe sich aber etwas verschoben auf Stärkung der Kernkompetenzen und Portfoliooptimierung. Ihre Erwartung an eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sieht Pannuti untermauert./rob/ag/ajx;