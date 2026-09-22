Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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22.09.2026 15:58:14
Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Dienstagnachmittag
Der SLI verzeichnet am Dienstag Kursgewinne.
Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.47 Prozent höher bei 2’253.72 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0.266 Prozent fester bei 2’249.15 Punkten, nach 2’243.18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2’239.08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’264.06 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 2’310.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, notierte der SLI bei 2’227.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1’992.14 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.78 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 3.43 Prozent auf 656.80 CHF), Geberit (+ 3.24 Prozent auf 548.80 CHF), Amrize (+ 2.86 Prozent auf 32.37 CHF), Sika (+ 2.45 Prozent auf 190.05 CHF) und Givaudan (+ 2.37 Prozent auf 3’450.00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen UBS (-1.56 Prozent auf 41.10 CHF), Roche (-1.37 Prozent auf 359.80 CHF), Zurich Insurance (-1.36 Prozent auf 593.20 CHF), Novartis (-1.02 Prozent auf 114.96 CHF) und Swisscom (-0.91 Prozent auf 651.00 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’800’607 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301.643 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.38 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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