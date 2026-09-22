Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 3'435,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'458,00 CHF. Mit einem Wert von 3'419,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5'268 Givaudan-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,75 CHF je Givaudan-Aktie.

Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 119,07 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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