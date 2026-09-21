SMI 998089 / CH0009980894
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21.09.2026 17:58:17
Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SMI
Der SMI gewann zum Handelsschluss an Wert.
Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 1.23 Prozent fester bei 13’956.58 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.559 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.615 Prozent auf 13’871.57 Punkte an der Kurstafel, nach 13’786.72 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SMI bei 13’849.68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13’983.56 Punkten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Der SMI stand vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 14’456.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 13’774.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’109.67 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5.35 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 3.72 Prozent auf 3’370.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.65 Prozent auf 82.14 CHF), Roche (+ 2.24 Prozent auf 364.80 CHF), Galderma (+ 1.96 Prozent auf 161.25 CHF) und Logitech (+ 1.88 Prozent auf 84.62 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Geberit (-1.37 Prozent auf 531.60 CHF), Holcim (-0.44 Prozent auf 67.26 CHF), Alcon (-0.26 Prozent auf 53.52 CHF), Richemont (+ 0.18 Prozent auf 169.15 CHF) und UBS (+ 0.48 Prozent auf 41.75 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’387’902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 300.430 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.16 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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