Givaudan 3278.42 CHF -2.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 2886 Franken auf "Underperform" belassen. Analystin Victoria Nice sieht in den glaubwürdigen Plänen des Aromenherstellers nur eine "teilweise Heilung", wie sie am Donnerstag nach der jährlichen Sommerkonferenz der Schweizer schrieb. Für problematisch hält sie den zu engen Fokus auf besonders profitable Aromen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.