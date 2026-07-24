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24.07.2026 12:25:13

Givaudan Underperform

Givaudan
3180.65 CHF 1.26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Resultate des Aromenherstellers seien solide ausgefallen, allerdings nicht gut genug, um die hohen Erwartungen zu befriedigen, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’886.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3’180.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9.25%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3’180.65 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.26%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
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