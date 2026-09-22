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22.09.2026 10:49:30

Givaudan Buy

Givaudan
3436.46 CHF 2.36%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte widmete sich in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick dem anstehenden Bericht über das dritte Quartal und berichtete von einem Treffen mit dem Finanzchef. Das Vertrauen in die kurzfristigen Geschäftsaussichten sei gestärkt worden. Die Optimierung des Portfolios und operative Fortschritte seien die wesentlichen Hebel für zusätzliches Wachstum und höhere Margen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Givaudan-Kurs >5 >10
Fallender Givaudan-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’700.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3’421.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3’436.46 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.67%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
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10:49 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
07:40 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:29 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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