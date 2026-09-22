Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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22.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Givaudan. Zuletzt wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3'413,00 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 09:28 Uhr 1,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'950 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 3'458,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'419,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'475 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 5,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 33,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,07 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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