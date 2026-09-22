Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag notierte der SLI via SIX zum Handelsende 0.47 Prozent stärker bei 2’253.70 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.266 Prozent auf 2’249.15 Punkte an der Kurstafel, nach 2’243.18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’239.08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’264.06 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der SLI bei 2’310.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der SLI bei 2’227.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1’992.14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.78 Prozent zu Buche. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3.87 Prozent auf 659.60 CHF), Geberit (+ 3.16 Prozent auf 548.40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2.85 Prozent auf 231.20 CHF), Givaudan (+ 2.79 Prozent auf 3’464.00 CHF) und Lonza (+ 2.55 Prozent auf 562.80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen UBS (-3.40 Prozent auf 40.33 CHF), Zurich Insurance (-2.13 Prozent auf 588.60 CHF), Swiss Life (-1.65 Prozent auf 916.00 CHF), Swisscom (-0.91 Prozent auf 651.00 CHF) und Julius Bär (-0.80 Prozent auf 71.72 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 8’325’376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 301.643 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch