Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Prognose des Duft- und Aromastoffherstellers für die Kosteninflation sei günstiger ausgefallen als befürchtet und spreche daher für womöglich steigende Schätzungen für das Gesamtjahr./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’204.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’205.85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.29%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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