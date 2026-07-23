Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’211 -0.7%  SPI 19’957 -0.7%  Dow 52’219 0.0%  DAX 25’016 -0.6%  Euro 0.9296 0.0%  EStoxx50 6’264 -0.8%  Gold 4’093 -0.9%  Bitcoin 53’552 -0.4%  Dollar 0.8150 0.1%  Öl 98.5 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nokia-Aktie schwächer: KI-Geschäft wächst stark - Nettogewinn bricht ein
JP Morgan Chase & Co.: Neutral-Note für Nestlé-Aktie
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
NVIDIA-Aktie im Minus: Zulieferer Wistron startet erste US-Fabrik in Texas
Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Suche...
ETF Sparplan

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’192.00
CHF
-191.00
CHF
-5.65 %
12:45:51
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 11:38:10

Givaudan Overweight

Givaudan
3205.85 CHF -5.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Prognose des Duft- und Aromastoffherstellers für die Kosteninflation sei günstiger ausgefallen als befürchtet und spreche daher für womöglich steigende Schätzungen für das Gesamtjahr./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3’600.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’204.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’205.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.29%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?