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SLI-Performance im Fokus 12.08.2026 09:28:13

Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start leichter

Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start leichter

Der SLI gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Holcim
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Um 09:11 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0.26 Prozent auf 2’331.72 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.093 Prozent tiefer bei 2’335.52 Punkten, nach 2’337.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’335.89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’331.23 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0.395 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 2’283.28 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 2’095.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der SLI noch bei 1’983.76 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.40 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1.65 Prozent auf 641.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.43 Prozent auf 83.82 CHF), Amrize (+ 0.76 Prozent auf 38.55 CHF), Holcim (+ 0.67 Prozent auf 72.08 CHF) und Logitech (+ 0.35 Prozent auf 84.94 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Alcon (-2.03 Prozent auf 59.82 CHF), Richemont (-1.10 Prozent auf 197.80 CHF), Givaudan (-1.03 Prozent auf 3’282.00 CHF), SGS SA (-0.90 Prozent auf 95.14 CHF) und Lindt (-0.74 Prozent auf 9’335.00 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 105’700 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317.007 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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