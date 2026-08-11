Börse Zürich in Grün: SLI notiert nachmittags im Plus

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.17 Prozent auf 2’347.70 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.037 Prozent tiefer bei 2’342.73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’343.60 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2’335.29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’349.51 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 2’283.28 Punkten auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 11.05.2026, mit 2’097.34 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’979.42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.15 Prozent. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF), Sandoz (+ 1.91 Prozent auf 73.64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.54) Prozent auf 83.06 CHF), Galderma (+ 1.45 Prozent auf 178.50 CHF) und Amrize (+ 1.33 Prozent auf 38.22 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-1.70 Prozent auf 84.24 CHF), Givaudan (-1.24 Prozent auf 3’336.00 CHF), Swiss Life (-1.19 Prozent auf 942.80 CHF), Swiss Re (-1.05 Prozent auf 137.10 CHF) und Zurich Insurance (-0.98 Prozent auf 588.20 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1’688’796 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 312.379 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.44 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch