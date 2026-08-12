Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’854 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’417 1.1%  Bitcoin 51’523 -0.1%  Dollar 0.8138 0.4%  Öl 88.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Suche...

Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dividenden-Ausschüttung 12.08.2026 16:36:16

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: Dieser Dividende blicken Monro Muffler Brake-Aktionäre entgegen

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: Dieser Dividende blicken Monro Muffler Brake-Aktionäre entgegen

Monro Muffler Brake-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Monro Muffler Brake-Dividende aus.

Monro Muffler Brake
11.49 USD -1.23%
Kaufen Verkaufen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake am 11.08.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 1.12 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende hat sich somit gemäss der Dividendenhistorie nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von Monro Muffler Brake beträgt 34.95 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.201 Prozent.

Entwicklung der Monro Muffler Brake-Dividendenrendite

Der Monro Muffler Brake-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 11.66 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Monro Muffler Brake-Titel eine Dividendenrendite von 7.24 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 7.04 Prozent betrug.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Kurs von Monro Muffler Brake via NASDAQ um 66.25 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -14.65 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Monro Muffler Brake

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 9.61 Prozent anziehen.

Monro Muffler Brake-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Monro Muffler Brake beträgt aktuell 368.112 Mio. USD. Monro Muffler Brake weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 562.55 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Monro Muffler Brake auf 1.157 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 0.03 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten