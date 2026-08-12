NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: Dieser Dividende blicken Monro Muffler Brake-Aktionäre entgegen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake am 11.08.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 1.12 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende hat sich somit gemäss der Dividendenhistorie nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von Monro Muffler Brake beträgt 34.95 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.201 Prozent.

Entwicklung der Monro Muffler Brake-Dividendenrendite

Der Monro Muffler Brake-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 11.66 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Monro Muffler Brake-Titel eine Dividendenrendite von 7.24 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 7.04 Prozent betrug.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Kurs von Monro Muffler Brake via NASDAQ um 66.25 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -14.65 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Monro Muffler Brake

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 9.61 Prozent anziehen.

Monro Muffler Brake-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Monro Muffler Brake beträgt aktuell 368.112 Mio. USD. Monro Muffler Brake weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 562.55 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Monro Muffler Brake auf 1.157 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 0.03 USD aus.

Redaktion finanzen.ch