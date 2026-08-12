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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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12.08.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Givaudan

Givaudan Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Givaudan

Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Givaudan-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 3'282,00 CHF.

Givaudan
3303.20 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 3'282,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'539 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 3'280,00 CHF. Mit einem Wert von 3'301,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 394 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,45 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,82 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 74,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Givaudan 72,00 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 118,19 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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