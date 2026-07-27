Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’413 0.6%  SPI 20’188 0.6%  Dow 51’947 0.5%  DAX 25’488 1.6%  Euro 0.9288 -0.1%  EStoxx50 6’360 1.3%  Gold 4’097 1.0%  Bitcoin 53’190 -0.3%  Dollar 0.8148 -0.2%  Öl 88.1 -9.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vodafone-Aktie klettert: Gewinnplus und Afrika-Deal treiben Prognose nach oben
Aktien von Shell, TotalEnergies und BP im Minus: Diese Faktoren belasten den Sektor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Allianz-Aktie auf Rekordhoch: RBC hebt Kursziel deutlich an
CXMT-Aktie mit spektakulärem Debüt: Plus 500 Prozent in Shanghai
Suche...
Plus500 Depot

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’178.00
CHF
-18.00
CHF
-0.56 %
11:35:46
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.07.2026 10:25:43

Givaudan Buy

Givaudan
3174.32 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3300 auf 3650 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognose für das operative Ergebnis 2026 für den Aromen- und Duftstoffhersteller leicht angehoben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund seinen leicht höhere Umsätze und die optimistischere Schätzung für die bereinigte operative Profitabilität./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’650.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3’465.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3’174.32 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
24.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’192.00 -0.13% Givaudan AG