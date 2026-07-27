Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3300 auf 3650 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognose für das operative Ergebnis 2026 für den Aromen- und Duftstoffhersteller leicht angehoben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund seinen leicht höhere Umsätze und die optimistischere Schätzung für die bereinigte operative Profitabilität./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3’650.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’465.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3’174.32 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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|24.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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