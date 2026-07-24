Givaudan 3173.82 CHF 1.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Die verhaltene Kursreaktion auf die insgesamt soliden Halbjahreszahlen des Aromenherstellers überrasche angesichts der starken Kursentwicklung in letzter Zeit nicht sonderlich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.