Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’174.00CHF
-3.00CHF
-0.09 %
15:01:48
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.07.2026 12:55:47
Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Die verhaltene Kursreaktion auf die insgesamt soliden Halbjahreszahlen des Aromenherstellers überrasche angesichts der starken Kursentwicklung in letzter Zeit nicht sonderlich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3’300.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’173.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3’173.82 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.98%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
13:13
|Underperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Givaudan-Aktie (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
12:26