SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
11.08.2026 15:58:16
SIX-Handel: SMI fester
Das macht das Börsenbarometer in Zürich am zweiten Tag der Woche.
Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.05 Prozent höher bei 14’641.05 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.684 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.083 Prozent auf 14’621.54 Punkte an der Kurstafel, nach 14’633.70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’576.81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’669.51 Zählern.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 14’235.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13’101.33 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Wert von 11’869.99 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.52 Prozent aufwärts. 14’669.51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.54 Prozent auf 83.06 CHF), Amrize (+ 1.33 Prozent auf 38.22 CHF), Swisscom (+ 1.20 Prozent auf 633.00 CHF) und Geberit (+ 0.72 Prozent auf 560.20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-1.70 Prozent auf 84.24 CHF), Givaudan (-1.24 Prozent auf 3’336.00 CHF), Swiss Life (-1.19 Prozent auf 942.80 CHF), Swiss Re (-1.05 Prozent auf 137.10 CHF) und Zurich Insurance (-0.98 Prozent auf 588.20 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’688’796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 312.379 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’575.25
|-0.40%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.