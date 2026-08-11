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Index im Blick 11.08.2026 15:58:16

SIX-Handel: SMI fester

SIX-Handel: SMI fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am zweiten Tag der Woche.

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.05 Prozent höher bei 14’641.05 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.684 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.083 Prozent auf 14’621.54 Punkte an der Kurstafel, nach 14’633.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’576.81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’669.51 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 14’235.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13’101.33 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Wert von 11’869.99 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.52 Prozent aufwärts. 14’669.51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.54 Prozent auf 83.06 CHF), Amrize (+ 1.33 Prozent auf 38.22 CHF), Swisscom (+ 1.20 Prozent auf 633.00 CHF) und Geberit (+ 0.72 Prozent auf 560.20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-1.70 Prozent auf 84.24 CHF), Givaudan (-1.24 Prozent auf 3’336.00 CHF), Swiss Life (-1.19 Prozent auf 942.80 CHF), Swiss Re (-1.05 Prozent auf 137.10 CHF) und Zurich Insurance (-0.98 Prozent auf 588.20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’688’796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 312.379 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’213.82 19.51 S3CBQU
Short 15’520.45 13.81 SBGBEU
Short 16’085.87 8.98 SZB73U
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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