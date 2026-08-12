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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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12.08.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Kursverlusten

Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 3'276,00 CHF ab.

Givaudan
3303.20 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 3'276,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'446 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'274,00 CHF. Bei 3'301,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'052 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 27,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 74,19 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 118,19 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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