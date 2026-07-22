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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’191.00
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23.07.2026 08:18:23

Givaudan Buy

Givaudan
3191.07 CHF -5.93%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) habe der Konsensschätzung entsprochen./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’700.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3’383.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3’191.07 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
15.95%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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