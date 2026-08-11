Cerebras Systems Aktie 155791967 / US15675D1037
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11.08.2026 12:43:00
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wie Cerebras Systems mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.
Cerebras Systems wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,172 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cerebras Systems noch 1,44 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cerebras Systems in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 190,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 103,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,903 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 863,4 Millionen USD, gegenüber 510,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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