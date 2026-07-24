Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen leicht an und verwies dabei auf die Margen und die Wechselkursentwicklungen. Die aktuelle Geschäftsdynamik sollte positiv sein für die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen./mis/rob/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’165.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’165.55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.72%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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