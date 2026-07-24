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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’169.00
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24.07.2026 10:46:56

Givaudan Overweight

Givaudan
3165.55 CHF 0.78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen leicht an und verwies dabei auf die Margen und die Wechselkursentwicklungen. Die aktuelle Geschäftsdynamik sollte positiv sein für die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen./mis/rob/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3’600.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’165.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’165.55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13.72%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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