Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Mittag ins Minus

Um 12:28 Uhr rutschte die Givaudan-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3'303,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'474 Punkten steht. Bei 3'280,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'301,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'385 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 22,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 74,19 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 118,19 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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