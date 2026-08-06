Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Givaudan-Aktie preis.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 3.313,50 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Givaudan auf 3.230,00 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 29.07.2026 Deutsche Bank AG 3.650,00 CHF 13,00 27.07.2026 Deutsche Bank AG 3.300,00 CHF 2,17 24.07.2026 Bernstein Research 2.886,00 CHF -10,65 24.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 3.600,00 CHF 11,46 24.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 3.600,00 CHF 11,46 23.07.2026 Bernstein Research 2.886,00 CHF -10,65 23.07.2026 Jefferies & Company Inc. 3.700,00 CHF 14,55 23.07.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.07.2026 Bernstein Research 2.886,00 CHF -10,65 21.07.2026 DZ BANK - - 08.07.2026

Redaktion finanzen.ch