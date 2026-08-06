Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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06.08.2026 10:58:00
Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Givaudan-Aktie in den Fokus genommen.
8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Givaudan-Aktie preis.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 3.313,50 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Givaudan auf 3.230,00 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|Deutsche Bank AG
|3.650,00 CHF
|13,00
|27.07.2026
|Deutsche Bank AG
|3.300,00 CHF
|2,17
|24.07.2026
|Bernstein Research
|2.886,00 CHF
|-10,65
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3.600,00 CHF
|11,46
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3.600,00 CHF
|11,46
|23.07.2026
|Bernstein Research
|2.886,00 CHF
|-10,65
|23.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|3.700,00 CHF
|14,55
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.07.2026
|Bernstein Research
|2.886,00 CHF
|-10,65
|21.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
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|12.06.26
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|Givaudan Neutral
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Givaudan am 06.08.2026
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