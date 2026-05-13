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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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12.06.2026 11:35:16

Givaudan Neutral

Givaudan
3171.60 CHF 0.95%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3270 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Eden rechnet damit, dass das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart auf 4,1 Prozent angezogen hat, wie er am Donnerstagnachmittag schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden und sieht sich nun noch weiter über dem Konsens von 3,2 Prozent. Mit seinem Kursziel liegt Eden nun wieder leicht über Marktniveau./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 15:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3’270.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’183.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’171.60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3.10%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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