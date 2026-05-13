Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3270 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Eden rechnet damit, dass das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart auf 4,1 Prozent angezogen hat, wie er am Donnerstagnachmittag schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden und sieht sich nun noch weiter über dem Konsens von 3,2 Prozent. Mit seinem Kursziel liegt Eden nun wieder leicht über Marktniveau./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3’270.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’183.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’171.60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.10%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
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