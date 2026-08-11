Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Verluste

Der SMI sank im SIX-Handel zum Handelsende um 0.40 Prozent auf 14’575.25 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.684 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.083 Prozent leichter bei 14’621.54 Punkten in den Handel, nach 14’633.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’574.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’669.51 Punkten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 14’235.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, notierte der SMI bei 13’101.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11’869.99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.02 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 4.70 Prozent auf 61.06 CHF), Swisscom (+ 1.60 Prozent auf 635.50 CHF), Amrize (+ 1.43) Prozent auf 38.26 CHF), Partners Group (+ 1.34 Prozent auf 739.40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.03 Prozent auf 82.64 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Givaudan (-1.84 Prozent auf 3’316.00 CHF), Swiss Life (-1.45 Prozent auf 940.40 CHF), Logitech (-1.24 Prozent auf 84.64 CHF), Swiss Re (-1.23 Prozent auf 136.85 CHF) und Kühne + Nagel International (-1.18 Prozent auf 197.65 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’071’327 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312.379 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.44 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch