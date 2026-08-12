Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer habe ein gutes Halbjahresergebnis vorgelegt, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch nach den Zahlen. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen. Wenzel hält trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung dank der in den vergangenen Jahren aufgebauten bilanziellen Puffer und steigender laufender Kapitalanlagerenditen moderat steigende Gewinne fu?r realistisch./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
250.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
249.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|15:15
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:41
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:02
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:22
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:15
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:41
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:02
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:22
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:15
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:41
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:22
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:02
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|228.40
|0.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:12
|
RBC Capital Markets
Oracle Sector Perform
|18:05
|
JP Morgan Chase & Co.
TUI Overweight
|16:45
|
Deutsche Bank AG
TUI Buy
|16:41
|
RBC Capital Markets
Goldman Sachs Sector Perform
|16:19
|
DZ BANK
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|15:54
|
UBS AG
Salesforce Neutral
|15:52
|
UBS AG
Intel Neutral