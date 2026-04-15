Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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16.04.2026 10:26:58
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3040 auf 3100 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei robuster gewesen als gedacht, schrieb Charles Eden am Mittwoch./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3’100.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’893.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’892.94 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.16%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
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|15.04.26
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|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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