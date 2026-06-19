Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’799 0.2%  SPI 19’505 0.2%  Dow 51’565 0.1%  DAX 25’112 0.3%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 6’332 0.1%  Gold 4’167 -1.0%  Bitcoin 50’281 -0.7%  Dollar 0.8060 0.2%  Öl 79.5 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Holcim-Aktie fester: Übernahme von Xella abgeschlossen
Volkswagen verteilt Milliarden an Aktionäre: VW-Aktie wegen Dividendenabschlag optisch im Minus
So viel Wert wäre mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren gegangen
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Uniswap von vor 3 Jahren angefallen
Strategy-Aktie unter Druck: Rekordtief der Vorzugsaktien verstärkt Zweifel an Saylors Bitcoin-Strategie
Suche...

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’252.00
CHF
59.00
CHF
1.85 %
10:59:37
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.06.2026 09:01:06

Givaudan Equal Weight

Givaudan
3252.18 CHF 3.04%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane hob die organische Wachstumsprognose für den Aromenhersteller für das zweite Quartal auf 4,3 Prozent an, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli schrieb. Für das zweite Halbjahr ist Sloane angesichts gesunkener Ölpreise ebenfalls recht optimistisch./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3’300.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
3’235.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.01%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
3’252.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1.47%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:01 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
12.06.26 Givaudan Neutral UBS AG
12.06.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’253.00 1.88% Givaudan AG