Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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11.08.2026 17:58:11
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert zum Ende des Dienstagshandels
Der SLI verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.
Der SLI gab im SIX-Handel zum Handelsende um 0.25 Prozent auf 2’337.69 Punkte nach. In den Handel ging der SLI 0.037 Prozent tiefer bei 2’342.73 Punkten, nach 2’343.60 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’335.29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’352.31 Einheiten.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’283.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’097.34 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Wert von 1’979.42 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8.68 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 4.70 Prozent auf 61.06 CHF), Swisscom (+ 1.60 Prozent auf 635.50 CHF), Amrize (+ 1.43 Prozent auf 38.26 CHF), Straumann (+ 1.36 Prozent auf 104.35 CHF) und Partners Group (+ 1.34 Prozent auf 739.40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-1.84 Prozent auf 3’316.00 CHF), Lindt (-1.47 Prozent auf 9’405.00 CHF), Swiss Life (-1.45 Prozent auf 940.40 CHF), Helvetia Baloise (-1.38 Prozent auf 214.80 CHF) und Logitech (-1.24 Prozent auf 84.64 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’071’327 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 312.379 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6.29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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