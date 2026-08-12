JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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12.08.2026 15:09:32
JENOPTIK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Jenoptik von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das starke zweite Quartal und der Hochlauf in der Halbleiterbranche untermauerten die positiven Perspektiven, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Kaufen
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Unternehmen:
JENOPTIK AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
41.08 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
41.40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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