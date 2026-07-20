Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Givaudan mit "Underperform" und einem Kursziel von 2886 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Sektor "Consumer Ingredients" verdient innerhalb der Chemiebranche laut Analystin Victoria Nice mehr Aufmerksamkeit. Der derzeit geringere Bewertungsaufschlag im Vergleich zu Aktien aus den Bereichen Lebensmittel & Getränke sowie Haushaltsprodukte sei nicht gerechtfertigt, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bevorzugt Unternehmen wie DSM-Firmenich und Kerry Group, deren Wachstums- und Margenpotenzial unterschätzt werde und die stärker von langfristigen Verbrauchertrends profitieren dürften. Den Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller rät sie zu meiden, da er am schlechtesten aufgestellt sei, um die kommenden 12 Monate und darüber hinaus zu meistern./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’886.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3’365.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3’371.07 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.39%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
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