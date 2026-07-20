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21.07.2026 19:22:12

Givaudan Underperform

Givaudan
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Givaudan mit "Underperform" und einem Kursziel von 2886 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Sektor "Consumer Ingredients" verdient innerhalb der Chemiebranche laut Analystin Victoria Nice mehr Aufmerksamkeit. Der derzeit geringere Bewertungsaufschlag im Vergleich zu Aktien aus den Bereichen Lebensmittel & Getränke sowie Haushaltsprodukte sei nicht gerechtfertigt, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bevorzugt Unternehmen wie DSM-Firmenich und Kerry Group, deren Wachstums- und Margenpotenzial unterschätzt werde und die stärker von langfristigen Verbrauchertrends profitieren dürften. Den Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller rät sie zu meiden, da er am schlechtesten aufgestellt sei, um die kommenden 12 Monate und darüber hinaus zu meistern./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 09:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:40 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’886.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3’365.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-14.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3’371.07 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.39%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
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19:22 Givaudan Underperform Bernstein Research
08.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
19.06.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
12.06.26 Givaudan Neutral UBS AG
12.06.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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