FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group von 19 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Da sich die Profitabilität im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet entwickelt habe, habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) moderat erhöht, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem berücksichtige sein Bewertungsmodell nun das bevorstehende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/bek;