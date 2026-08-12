Foxconn Technology Aktie 530936 / TW0002354008
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12.08.2026 11:14:00
Foxconn dank KI-Boom mit kräftigem Gewinnsprung - Aktie gibt nach
Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) beschert dem taiwanischen Elektronikriesen Foxconn weiterhin kräftiges Wachstum.
Damit übertraf Foxconn die Erwartungen von Analysten leicht. Der Umsatz legte von April bis Juni sogar um 41 Prozent auf umgerechnet 63,7 Milliarden Franken zu.
"KI-Infrastruktur ist der Wachstumsmotor", erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Foxconn profitiert von den milliardenschweren Investitionen von Technologiekonzernen und Regierungen in Rechenzentren. Der weltgrösste Auftragsfertiger für Elektronik produziert unter anderem KI-Server für den US-Chiphersteller Nvidia.
Bekannt ist Foxconn vor allem als wichtiger Auftragsfertiger für Apple. Das auch unter dem Namen Hon Hai Precision Industry firmierende Unternehmen hat sein Geschäft in den vergangenen Jahren aber verstärkt auf KI-Server, Elektroautos und Roboter ausgeweitet.
Für das laufende Quartal erwartet Foxconn erneut ein starkes Wachstum. Auch für das Gesamtjahr zeigte sich der Konzern zuversichtlich. 2027 sollen die Investitionen weiter steigen, unter anderem in Taiwan, Mexiko, Vietnam und den USA. Dort will Foxconn seine Forschungs- und Produktionskapazitäten ausbauen.
Die Foxconn-Aktie gab am Mittwoch letztlich 0,62 Prozent auf 65,60
Taipeh (awp/sda/afp)
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