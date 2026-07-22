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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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22.07.2026 12:18:41

Givaudan Overweight

Givaudan
3353.85 CHF -0.51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev. Im Bereich Inhaltsstoffe dürfte sich das Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt haben ? angeführt von Givaudan./edh/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’400.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’353.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
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12:18 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
08.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
19.06.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
12.06.26 Givaudan Neutral UBS AG
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